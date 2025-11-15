AfD-Fraktion Schock in Oebisfelde: Stadtrat Christian Korell verabschiedet sich aus der eigenen Fraktion
Nachdem bereits vor einigen Monaten der Fraktionsvorsitz der AfD in Oebisfelde-Weferlingen gewechselt hat, scheint der Stadtrat Christian Korell nun aus der Partei auszuscheiden.
Oebisfelde. - Im Stadtrat von Oebisfelde-Weferlingen steht überraschend ein personeller Wechsel bevor. Stadtratsmitglid Christian Korell habe jetzt seinen Austritt aus der AfD-Fraktion angekündigt, wie Bürgermeister Marc Blanck (CDU) im Hauptausschuss mitteilte.