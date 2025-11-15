weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. AfD-Fraktion: Schock in Oebisfelde: Stadtrat Christian Korell verabschiedet sich aus der eigenen Fraktion

Nachdem bereits vor einigen Monaten der Fraktionsvorsitz der AfD in Oebisfelde-Weferlingen gewechselt hat, scheint der Stadtrat Christian Korell nun aus der Partei auszuscheiden.

Von Cedar D. Wolf Aktualisiert: 17.11.2025, 11:10
Christian Korell (l.) mit dem derzeitigen Fraktionsvorsitzenden der AfD Ralf Miegel (r.) bei der konstituierenden Stadtratssitzung im Haus der Generationen und Vereine in Weferlingen im vergangenen Juli.
Christian Korell (l.) mit dem derzeitigen Fraktionsvorsitzenden der AfD Ralf Miegel (r.) bei der konstituierenden Stadtratssitzung im Haus der Generationen und Vereine in Weferlingen im vergangenen Juli. Archivfoto: Cedar D. Wolf

Oebisfelde. - Im Stadtrat von Oebisfelde-Weferlingen steht überraschend ein personeller Wechsel bevor. Stadtratsmitglid Christian Korell habe jetzt seinen Austritt aus der AfD-Fraktion angekündigt, wie Bürgermeister Marc Blanck (CDU) im Hauptausschuss mitteilte.