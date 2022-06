Seniorin aus Weddendorf schreibt mit 76 Jahren erstes Kinderbuch

Weddendorf - Heidemarie Warmbold gehört zu den Omas, die ihren Enkelkindern gern eine Gutenachtgeschichte erzählen. Meist denkt sie sich was aus. Und wenn mal keine Idee so spontan aus dem Kopf purzeln will, hilft der Zufall. In diesem Fall bringt ein Ton unter der Bettdecke den Stein oder, besser gesagt, den Pups ins Rollen.