Religion So macht der Jugend die Kirche in Oebisfelde Spaß

Mit Kirche können junge Menschen nur noch wenig anfangen. Der Glaube an Gott schwindet merklich. Der einstige „Global Player“ gilt als langweilig und verstaubt. Dass dem nicht überall so ist, zeigte sich bei dem Sommerfest der Evangelischen Kirchengemeinde in Oebisfelde.