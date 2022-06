So werben Vereine in Rätzlingen neue Mitglieder

Was steckt in den Kartons? Hand reinstecken, ertasten und dann hoffentlich richtig tippen: Dieses Spiel haben sich die Frauen vom Förderverein der Grundschule ausgedacht. Versteckt waren alles Dinge, welche die Kinder für den Unterricht brauchen.

Rätzlingen - Wenn alle mitmachen und zusammen die Werbetrommel rühren, dann muss am Ende doch etwas Gutes dabei rüberkommen. Die Rezeptur, die sich die Vereine in Rätzlingen für ihre Schnitzeljagd haben einfallen lassen, machte auf jeden Fall neugierig. Ein Blick über die Schultern von Schützen, Anglern, Sportlern und Feuerwehrleuten und was der Aufwand am Ende des Tages gebracht hat.