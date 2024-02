In Weferlingen gehen die Uhren anders. Was passiert im Haus der Generationen und Vereine, wenn sich die Karnevalsvereine in den Nachbardörfern bereits erholen?

Weferlingen. - Sie schlüpfen immer wieder in neue Rollen – die gut 30 Mitwirkenden des Faschingsabends im Haus der Generationen und Vereine. Das kennen und schätzen die Fans.

In Weferlingen wird Fasching gefeiert, kein Karneval. Hier dominiert die Freude am Verkleiden! Das macht den Fasching in Weferlingen aus.

Sie doubeln Stars aus dem Showgeschäft und setzen meist noch eins drauf. So eröffnet Stefan Kuske als Der Graf mit „Winter-Wonderland“ den Abend, feiert aber auch als Lou Bega im 90er-Jahre-Medley mit „Mambo Nr. 5“, steht als Mickie Krause auf dem Tisch, bringt als Wolfgang Petry das Publikum zum Wahnsinn und bricht sich bei der Wortakrobatik mit Jens Ilgenstein und Maik Elmanowski fast die Zunge. Antje Almus-Walther interpretiert Snap!, Die Toten Hosen und Scooter. Und dann noch Kerstin Ott im Duo mit Howard Carpendale in Gestalt von Jörg Stövesandt. Wer hätte den Bäckermeister je so seriös gesehen!

Thomas Fritzen beweist wieder, dass er in jede Rolle passt, angefangen bei Jennifer Lopez. Seine Handballerbeine können es mit noch so tollen Damenbeinen aufnehmen. Legendär sein Auftritt als Tina Turner, die mit dem Hubschrauber in Weferlingen landet, da wurde noch im Speisesaal der früheren Schulküche gefeiert, das Generationenhaus stand noch nicht. Heute haben die Faschingsaktiven im großen Saal des Hauses der Generationen und Vereine eine Bühne und viel mehr Möglichkeiten. Und in die Reihe der Altgedienten rücken immer mehr junge Leute auf, die genauso viel Spaß daran haben, andere zu unterhalten.

Heiraten oder doch besser nicht? Damit setzen sich die Männer mit Spiel und Tanz auseinander. Foto: Marita Bullmann

Pepe Kleiner steht zweimal auf der Bühne, Chris Walther und Leonard Grebe tanzen nach „Barbie Girl“ von Aqua. Lena Geßenhardt, Milena Stoltze, Romy Wesemeier und Maja Walther lassen „Cotton Eye Joe“ lebendig werden, Hannah Kleiner, Lara May, Saskia Leifholz, Pauline Pachur legen als Spice Girls los, später auch noch als Gruppe Jive.

Hannah, Lara und Saskia trumpfen als Lucilectric auf. Milena rollt sogar mit Inlinern durch den Saal. Das 1990er-Jahre-Medley haben die Akteure geteilt und jeweils mit einem gemeinsamen Tanz abgerundet. Wer erinnert sich nicht an „Macarena“? Und ohne Die Prinzen geht doch wohl nichts, zumal die vor etlichen Jahren schon mal in Weferlingen ganz echt gesungen haben.

„Ille“ bringt Saal zum Brodeln

Auch Harry Potter haben die jungen Leute einen Tanz gewidmet. Chris Kleiner tanzt mit Hannah, Pauline, Saskia und Lara Sirtaki und darf eine der wenigen Zugaben an diesem Abend geben. Jens Ilgenstein, der wie gewohnt durch das Programm führt, drückt aufs Tempo.

„Ille“ schreit sich wieder die Kehle aus dem Hals mit seinem „Wefer-lingen“, lässt das Publikum auf der linken Seite wie auf der rechten Seite lauthals singen, startet zwei Laola-Wellen durch den ganzen Saal, prämiert die besten Kostüme. Christine Geßenhardt setzt sich an diesem Abend übrigens durch. Und „Ille“ singt auch selbst, und zwar mit Jens Cherubim, der zur Gitarre greift. Die Amigos haben sich auf die B-migos verkleinert.

Jens Cherubim muss sich an diesem Abend wieder häufig umziehen. Und dann steigt er sogar noch aufs Pferd, reitet durch den Saal, während seine Frau Rita immer wieder „Maschendrahtzaun“ haucht. Jens und Rita Cherubim, die auch bei vielen anderen Programmpunkten dabei ist, feiern Jubiläum. Seit zehn Jahren gehören die Beiden im Fasching dazu.

Maik Elmanowski (v.l.), Jens Ilgenstein und Stefan Kuske sind Wortakrobaten. Foto: Marita Bullmann

Zwei Sketche erheitern die Gäste im Saal. Sehr viel Spaß hat das Publikum wie auch im Vorjahr mit der Männergruppe. Ums Heiraten mit all seinen möglichen Hürden geht es in diesem Jahr. Thomas Fritzen, Jens Cherubim, Moritz May, Maik Elmanowski, Tim Lüpke und Chris Kleiner erzählen mit viel Witz und originellen Choreographien eine Geschichte. Beim letzten Tanz fliegen ihre Hemden in den Saal… Etwa zweieinhalb Stunden dauert das Programm, endet wie üblich mit einer Polonaise, und schon ist die Tanzfläche voll. Die Gäste feiern ausgelassen weiter. Hut ab für die Mitglieder der Faschingsabteilung des MTV. Mit etwa 30 Leuten haben sie ein Programm auf die Beine gestellt, das sich sehen lassen kann. Nur etwas erinnert vielleicht an die Karnevalssitzungen in Walbeck oder Hörsingen. Das ist die Büttenrede von Hans-Werner Kraul, die er auch schon in Walbeck gehalten hat.

Noch an zwei Abenden wollen die Faschingsfreunde ihr Publikum erfreuen. Der Sonnabend ist ausverkauft, für Freitag gibt es aber für Kurzentschlossene noch Karten an der Abendkasse.