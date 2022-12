Sport zum Jahreswechsel: Ein Besuch in Oebisfelder Fitnessstudios

Essen, essen, essen. Nach Weihnachten zeigt die Waage schnell ein paar Extra-Pfunde an. Geht nach der Feiertagsschlemmerei nun der Fitnessrausch los? Volksstimme hat sich in Oebisfelde umgehört – und ein paar Motivierte gefunden.

Oebisfelde - Am Dienstagmorgen ist es noch ruhig in Oebisfelde. Wer nicht arbeiten muss, lässt es zwischen den Feiertagen ruhig angehen. Manch einer liegt noch im Bett, satt von Gänsebraten, Süßigkeiten und Co. Nicht so Lia-Marie Senz. Die 16-Jährige trainiert bereits in den Räumen von „Fitness Lucky“ in der Theodor-Müller-Straße. Laufband, Hanteln, schwitzen. „Irgendwie müssen die Pfunde von Weihnachten ja wieder runter“, meint sie. Direkt nach den Feiertagen etwas Sport gebe zudem ein gutes Gefühl.