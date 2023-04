Zukunftstag 2023 Stadt Oebisfelde-Weferlingen gewährt Schülern Blick hinter die Kulissen

Die Stadt als Arbeitgeber ist bei künftigen Auszubildenden nicht so präsent. Dabei gibt es in der Verwaltung spannende Aufgabenbereiche. Am Donnerstag hat die Stadt Oebisfelde-Weferlingen Schülern einen Blick hinter die Kulissen gewährt.