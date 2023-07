Oebisfelde/Weferlingen - Der Chefposten im Rathaus Oebisfelde-Weferlingen wird neu vergeben. Der Termin für die Wahl steht fest. Diese findet am 24. September statt. Die Einreichungsfrist für Bewerber endet am Dienstag, 29. August, 18 Uhr.

Auch die Termine für die Podiumsdiskussionen stehen bereits fest. Diese werden am 31. August in Oebisfelde und am 7. September in Weferlingen stattfinden.

Bisher vier Bewerberfür das Bürgermeisteramt

Vier Personen haben bereits öffentlich ihr Interesse an einer Kandidatur signalisiert: Bürgermeister Hans-Werner Kraul (parteilos), Marc Blanck (CDU), Bogumila Jacksch (UWG) und Dirk Kuthe (SPD). Offiziell hat aber noch keiner von ihnen die entsprechenden Bewerbungsunterlagen eingereicht, wie Gemeindewahlleiter Uwe Dietz auf Nachfrage erklärt.

Ohne Hilfe der Bürger in den Wahllokalen ist die Bürgermeister-Wahl nicht zu stemmen. Dietz hofft deshalb wieder auf die tatkräftige Unterstützung aus der Bevölkerung. Für die Bürgermeisterwahl im September sucht die Stadt deshalb wieder ehrenamtliche Helfer als Mitglieder der Wahlvorstände.

Interessenten müssen am Wahltag wahlberechtigt, das heißt mindestens 16 Jahre alt sein, Deutsche im Sinne von Artikel 116 Abs. 1 des Grundgesetzes sein oder die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen und seit mindestens dem 16. Tag vor der Wahl in der Einheitsgemeinde wohnen.

Interessenten können sich bis zum 18. August melden

Der Wahlvorstand ist am Wahlsonntag für die ordnungsgemäße Stimmabgabe zuständig. Hierzu gehören die Stimmzettelausgabe, Prüfung der Wahlberechtigung und Freigabe der Wahlurne. Für den Wahlsonntag wird ein Erfrischungsgeld in Höhe von 50 Euro gezahlt.

Ausgeschlossen von dieser ehrenamtlichen Tätigkeit sind alle Wahlbewerber, Vertrauenspersonen von Wahlvorschlägen sowie Mitglieder von Wahlausschüssen.

Interessenten können sich ab sofort per E-Mail unter wahlen@stadt-oebisfelde-weferlingen.de oder telefonisch unter 039002/480 440 bis zum 18. August dafür registrieren lassen. Dort erhalten sie auch mehr Informationen zum genauen Ablauf.

Bei der Anmeldung benötigt die Stadt von den ehrenamtlichen Helfern folgende Angaben: Vorname, Nachname, Adresse, E-Mail und Geburtsdatum.