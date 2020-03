Trotz digitaler Medienflut blieb das Interesse an Leselektüre im Jahre 2019 ungebrochen hoch, was die Stadtbibliothek Oebisfelde betrifft.

Oebisfelde l „Selbstverständlich verstecken sich hinter der Besucherzahl 6983 viele Menschen, die die Stadtbibliothek regelmäßig immer wieder aufsuchen“, erläutert die Leiterin der Oebisfelder Stadtbibliothek, Annegret Schumann. Aufgeschlüsselt bedeutet diese Summe, dass im vergangenen Jahr 85 Erwachsene und 352 Kinder den Weg zur Bibliothek fanden. Das bedeutet ein Gesamtplus von 17 Nutzern für dieses von der Stadt Oebisfelde-Weferlingen freiwillig vorgehaltene kulturelle Angebot.

Junge Generation stellt das Gros

„Sicherlich könnten es immer noch mehr Besucher sein, die sich an unserem Angebot bedienen. Doch die Stadtbibliothek kann beim Kundenstamm nicht nur Kontinuität, sondern ein Wachstum vorweisen“, betont Schumann den ideellen Wert der Stadtbibliothek, die seit nunmehr über sieben Jahrzehnte in Oebisfelde existent ist. Was Schumann bestärkt, sich auch außerhalb der Stadtbibliothek fürs Lesen zu engagieren, war in 2019 ein Zuwachs von 75 Neuanmeldungen der insgesamt 352 jungen Lesern. „Kinder und Jugendliche erleben selbst gelesene Geschichten intensiver, nehmen Ausdruck und Abfolgen intensiver mit ihren Sinnen wahr“, meint sie auch mit dem Rückblick auf die 131 Buchlesungen für diese Altersgruppen im Verlauf von 2019.

Deutlich zugenommen haben auch die Ausleihzahlen: 19 139 stehen 15 177 Ausleihungen in 2018 gegenüber. Dabei lagen Romane, Krimis und Thriller mit 10 121 Ausleihungen an der Spitze, gefolgt von 6363 Ausgaben von Hörbüchern, CDs und DVDs. Der Gesamtbestand umfasst 12 331 Publikationen, was einem Zuwachs von 1395 Lese- und Hörangeboten entspricht. Die Leiterin der Stadtbibliothek ist zudem mit Lesestoff in Grundschulen und Kitas präsent.

Die Stadtbibliothek hat jeweils dienstags von 12 bis 18 Uhr und donnerstags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Die Einrichtung bleibt jedoch vom 10. bis 12. März kurzzeitig geschlossen.