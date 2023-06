Jeder vierte Viertklässler in Deutschland kann nicht richtig lesen. Das ist das Ergebnis der jüngsten IGLU-Studie. Heike Bernstorff aus Weferlingen und Meike Jenzen aus Helmstedt wollen das ändern und bei Kindern wieder die Lust am Lesen wecken.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Hörsingen - Kinder lieben es, wenn ihnen jemand eine Geschichte vorliest. Und Heike Bernstorff kann das richtig gut. Das zeigt sich am Dienstagmorgen, als die Bibliothekarin bei den Vorschulkindern der Kindertageseinrichtung „Schölecke-Strolche“ in Hörsingen wieder eine Vorlesestunde gibt. Diesmal hat Bernstorff noch einen Gast mitgebracht. Meike Jenzen aus Helmstedt. Und die Frauen haben eine Überraschung für die Kleinen. Zehn Leserunden hat Heike Bernstorff in den vergangenen Monaten bei den künftigen Erstklässlern in Hörsingen gegeben. Heute bekommen sie ein Erstlesebuch geschenkt, doch nicht etwa jeder das gleiche. Die Bibliothekarin hat sich bei ihren zahlreichen Leserunden genau gemerkt, welche Vorlieben ihre Zuhörer haben und danach individuell für jeden ein Exemplar ausgesucht. Gesponsort wurden die Bücher von der Bürgerstiftung Ostfalen. Dabei handelt es sich um eine Organisation, die Menschen, die sich kulturell, sozial oder bildungspolitisch engagieren, unterstützen. Eben so wie Heike Bernstorff, deren Anliegen es ist, bei Kindern die Lust am Lesen zu wecken.