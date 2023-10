Das Feuerwehrgerätehaus für den Bereich Oebisfelde soll modernisiert und erweitert werden. Derzeit wird eine Standortanalyse erstellt. Heiß her ging es 2022 an der Klötzer Straße am Tag der offenen Tür anlässlich des 140-jährigen Bestehens der Ortsfeuerwehr Oebisfelde.

Foto: Anett Roisch