Eine Spaziergängerin entdeckt am Freitag etwa 15 freilaufende Hühner zwischen Bösdorf und Rätzlingen. Die Bösdorferin ist sauer und vermutet, dass sich da jemand seiner Tiere durch das Aussetzen einfach entledigt hat.

Freilaufende Hühner in der Börde entdeckt: Wurden sie einfach ausgesetzt?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bösdorf/Rätzlingen - Circa 15 freilaufende Hühner entdeckte eine Spaziergängerin am Freitagnachmittag an der Landesstraße 24 zwischen Bösdorf und Rätzlingen (Koeppes Massenkuhle). Die schon etwas älteren Tiere hätten sich zunächst in einem guten Zustand befunden, seien aber sehr scheu gewesen, berichtet die Bösdorferin.