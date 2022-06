Tod eines 41-Jährigen bei Piplockenburg stellt Polizei vor Rätsel

Etingen/Piplockenburg - Das Auffinden eines Toten zwischen Etingen in der Einheitsgemeinde Oebisfelde-Weferlingen und Piplockenburg in der Gemeinde Calvörde stellt die Polizei vor Rätsel. Der 41-jährige Mann, der offenbar mit einem E-Bike auf der Kleindorfer Straße, die zwischen den zwei genannten Orten verläuft, unterwegs gewesen war, war in der Nacht zum Sonntag kurz vor 0.30 Uhr im Straßengraben entdeckt worden. Neben ihm befand sich ein Elektrofahrrad, dessen Scheinwerfer nach oben leuchtete. Dieses wurde von den Zeugen zuerst gesehen. In weiterer Folge wurde dann der Mann entdeckt, der auf dem Bauch im Graben lag. Die hinzugerufenen Rettungskräfte konnten nur noch den Tod feststellen.