Es war die erste Tour de Drömling, zu der Mitarbeiter des Biosphärenreservats eingeladen hatten. Und mit elf Teilnehmern war es auch kein schlechter Start. Vorbereitet und organisiert haben die Tour die drei Natur- und Landschaftsführer Martina Neßwetter, Peter Laube und Matthias Nestler. Zwei spannende Tage und 115 Kilometer Strecke warteten auf die Radfahrer.

Die erste Etappe führte zunächst Richtung Norden durch das Giebelmoor über Kaiserwinkel nach Böckwitz, wo ein Abstecher ins Grenzmuseum nicht fehlen durfte. Weiter ging es über Jahrstedt nach Kunrau. Dort wartete am Schloss Rolf Bartels vom Kreativhof Kunrau und wusste interessante Ausführungen über die Familie Rimpau zu berichten. Im Anschluss radelte das Feld durch die Rimpausche Moordammkultur über Belfort nach Buchhorst zum ehemaligen Schöpfwerk. Dort soll schon bald ein NATURA-2000-Infozentrum mit verschiedenen Themenwegen entstehen.

Nach 115 Kilometern fiel das Fazit der Teilnehmer der Tour de Drömling 2023 übereinstimmend positiv aus. Foto: Biosphärenreservat Drömling

Nächste Station war die Biberburg bei Köckte. Dort wartete Ranger Thomas Klöber mit seinem Wüstenbussard und einem Waldohreulen-Küken, das er derzeit für die Auswilderung aufpäppelt.

Die letzten Kilometer der Tagesetappe führten über Köckte, Dannefeld und Peckfitz nach Mieste, wo die Teilnehmer im Haus Altmark zu Gast waren. Zum Abend berichtete noch Hans Günter Benecke als ehrenamtlicher Naturschutzbeauftragter des Altmarkkreises Salzwedel von seinen ornithologischen Aufgaben und seiner Exkursion auf die Galapagos-Inseln.

Die zweite Etappe führte in den südlichen Drömling. Erster Anlaufpunkt war der Eselhof Kulina in Sachau. Vorbei an der Streuobstwiese und Apfelhütte Kämeritz ging es weiter zur Hoffmannschleuse an der Ohre. Nächstes Ziel war Calvörde, wo die Tourfahrer bei der Schaubäckerei Nitzschke den legendären Drömlings-Burger genießen konnten. Frisch gestärkt ging es im Anschluss entlang des Mittellandkanals in die Flachwasserzone, wo Wolfgang Sender einiges über Fischadler, Kraniche und andere Wasservögel zu erzählen wusste. Weiter ging es zum Infohaus Kämkerhorst, wo Sabine Wieter von der Verwaltung des Biosphärenreservats die Teilnehmer mit einem Erinnerungsgeschenk an die Tour überraschte. Entlang des Allerkanals radelte das Feld über Niendorf und Weddendorf schließlich zurück nach Oebisfelde.

Matthias Nestler: „Wir danken für das Interesse der Teilnehmer, den Referenten und Partnern des Biosphärenreservates für die Höhepunkte und Sabine Wieter für ihre Unterstützung. Nächstes Jahr wird es wieder eine Tour geben.“