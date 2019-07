Ein Held wie in Comics zu werden, bedarf körperlicher Anstrengung. Das erfuhren die Mädchen und Jungen der Oebisfelder Horte.

Oebisfelde l Mehr als 5000 Kinder in Sachsen-Anhalt sind adipös. Das heißt, sie sind krankhaft übergewichtig und haben deutlich mehr als „ein paar Kilo auf den Rippen zu viel“. Kein Phänomen, wie die AOK Sachsen-Anhalt weiß, sondern ein gesellschaftliches Problem, dem bereits im Kindesalter begegnet werden muss. Denn Übergewicht ist nachweislich Auslöser für zahlreiche chronische Krankheitsverläufe, wie beispielsweise Diabetes, der bereits im Kindesalter auftreten kann.

Mit dem Projekt „Der bewegte Hort“ werden Kindern auf spielerische Art und Weise Anreize für mehr Bewegung und Sport gegeben. Dafür kamen am Montag Sportpädagogen auch zum Hort der Grundschule an der Aller. Das Motto „Heldenreise“ dieses Ultra-Bewegungstages motivierte die Kinder zum Mitmachen. Im Verlauf dieser Helden-Reise absolvieren die Mädchen und Jungen zahlreiche Einzelübungen und Bewegungsspiele, die in Anlehnung bekannter Abenteuergeschichten zu Heldentaten animieren. So sollten die Kinder andere vor Meteoriteneinschlägen, Eisregen oder einer Flutwelle retten.

Bei den Spielen mit vielfältigen Bewegungsmustern und sportlich-betonten Abenteuererlebnissen stehen Gemeinschaftsgefühl in der Gruppe und soziale Fähigkeiten im Mittelpunkt, weil, so die Helden-Trainer, „ein gesunder Körper im Kopf beginnt“. „Jedes Kind kann mitmachen, unabhängig von seiner körperlichen Verfassung, lautet die Philosophie die hinter der Aktion „Bewegter Hort“ steckt. Entwickelt wurde das Programm von Sportwissenschaftlern und Profi-Trainern. Die AOK Sachsen-Anhalt brachte den „Bewegten Hort“ landesweit seit Januar 2017 schon in 204 Schulhorte. 200 weitere Einsätze sind pro Jahr geplant.

Aktion Bewegter Hort

„Übungen wie Superhelden-Posen sehen nicht nur toll aus, sie trainieren auch das Körpergefühl und die Motorik. Kinder, die bei unserem ‚Bewegten Hort‘ mitmachen, schlüpfen in die Rolle eines Superhelden. Denn diese machen viele anstrengende Sachen, um eben super zu sein. Außerdem macht das Bewegen als Superheld viel mehr Spaß“, erklärt Gerriet Schröder auf Anfrage. Der Präventionsexperte bei der AOK hat den „Bewegten Hort“ mit ins Leben gerufen.

Das Angebot ist für Hort und Kinder kostenfrei. Auch bei welcher Krankenkasse die Kinder versichert sind, spielt keine Rolle. Eltern, die an dem Programm interessiert sind, sollten zunächst mit ihrem Schulhort-Kontakt aufnehmen. Der Hort kann sich dann an das Gesundheitszentrum Magdeburg wenden, das für die AOK Sachsen-Anhalt die Veranstaltungen anbietet.