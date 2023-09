Vandalismus Unbekannte zerstören mutwillig Drömling-Skulptur im Oebisfelder Park

Der Skulpturenpark am Dämmchen in Oebisfelde ist ein beliebter Anziehungspunkt für Besucher. Jetzt haben Unbekannte dort eine Skulptur mutwillig zerstört und Teile davon in die Aller geworfen.