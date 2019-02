Über 70 Frauen, Männer und Kinder ließen sich trotz Dauerregens nicht schrecken, waren bei der Grünkohltour des FC Oebisfelde mit dabei.

Oebisfelde l „Die Grünkohlwanderung ist mittlerweile ein Höhepunkt unserer Vereinsaktivitäten. Das Wetter spielt dabei eine untergeordnete Rolle. Ob es schneit, regnet oder knackig frostig ist, die Resonanz ist stets ausgezeichnet“, erzählte Matthias Polep, Vorsitzender des FCO, am Sonntagvormittag auf dem Gehege-Sportplatz und merkte an: „Es ist auch immer wieder schön, dass auch der Nachwuchs, natürlich in Begleitung von Mutti und Vati, mit auf Tour geht.“



Die Grünkohl-Tour startete diesmal, weil in diesem Jahr die sogenannte Süd-Route auf dem Programm stand, vom Sportplatz auf dem Gehege. „Wir wandern zunächst in Richtung Landhagen, biegen dann kurz davor links auf den Kalkweg ab und marschieren dann parallel zur Bahnlinie in Richtung Weddendorf zum Stadtweg-Bahnübergang, wo die Rast vorgesehen ist“, beschrieb Matthias Polep den ersten Abschnitt der Strecke.



Natürlich fehlte es unterwegs nicht an der Verpflegung. Für die, zumindest für deren Transport, zeichneten die Jungen der Bollerwagen-Brigade verantwortlich. „Wir haben diverse Getränke in einen Bollerwagen verstaut. Für das Ziehen des Wagens haben sich die Jungs freiwillig gemeldet“, freute sich der Clubchef.



Heiße Getränke

Am Rastpunkt Bahnübergang trat dann noch Versorgungsmann Sven Rhien in Aktion. Er war per Auto dem Wandertross vorausgeeilt und bot unter anderem heiße Getränke an.



Nach der kurzen Pause nahmen die FCO-Wanderer dann Abschnitt zwei unter die Sohlen. Der führte durch Weddendorf, über die ICE-Brücke auf die B?188 zum Zielort Wassensdorf. Konkret: Im Saal der Storchen-Gaststätte kehrten die wandernden Kicker zum Grünkohlmahl, beziehungsweise Schnitzel mit Pommes für den Nachwuchs, ein.



Erwartet wurden sie dort von Mitgliedern des Wassensdorfer Carnevalvereins (WCC). Sie führten der zumeist durchnässten Gesellschaft allerdings keine Kostprobe aus ihrem neuen Programm vor, sondern sie hatten das Essen zubereitet – und das fachmännisch. „Das Essen hat gepasst. Es war sehr schmackhaft. Vielen Dank an den WCC für die ausgezeichnete Bewirtung“, zollte unter anderem auch Mitwanderin Silvana diesem Service ein ausgesprochen großes Lob.