Die als Stadtfest organisierte gemeinsame Geburtstagsfeier des MGV Oebisfelde und des Frauenchores Wassensdorf ist vakant.

Oebisfelde l „Das haben wir uns alles bereits schön bis ins Detail ausgedacht. Und eigentlich war schon alles in Sack und Tüten“, sagt der Vorsitzende des Männergesangvereins (MGV) Oebisfelde, Erhard Allecke. Er schien im Gespräch mit der Volksstimme ein wenig ratlos ob der neuen Situation. Noch vor Wochenfrist standen nämlich die Rahmenbedingungen für die Veranstaltung „200 Jahre Chöre“ fest. Als Stadtfest angelegt, wollten der MGV Oebisfelde das 140-jährige Bestehen und der Frauenchor Wassensdorf das 60-jährige Bestehen als gemeinsame Gastgeber öffentlich feiern, wie Allecke berichtete. Auch der Termin und der Veranstaltungsort standen mit dem 30. und 31. August sowie 1. September und die Nutzung eines Festzeltes auf der Rasenfläche vor der Burg sowie der ehemaligen Reithalle als Konzertort fest. Doch nachdem das Treffen für einen gemeinsamen Veranstaltungskalender für Oebisfelde vergangene Woche Donnerstag beendet war, stand Allecke vor dem Problem, dass er einen neuen Veranstaltungsort suchen muss.

Das war der Grund: Seitens der Stadt äußerte Mitarbeiterin Cornelia Hanke, dass die Reithalle baulich wie im Erscheinungsbild keinen Ort für eine solche festliche Drei-Tages-Veranstaltung hergeben würde. Zudem bezweifelte sie, ob die Grünfläche für einen Zeltbetrieb ausreichen würde. Und es könnte auch Probleme mit der Verkehrssicherheit für das Festgelände geben.

Die ganze Geschichte habe er erst einmal sacken lassen müssen, so Allecke. Die Alternativvorschläge, den Festplatz am Gehege oder die Nicolaikirche mit den Grünflächen zu nutzen, entsprechen allerdings nicht den Vorstellungen des Organisationsteams. Wie Allecke es formuliert, „wird dieses besondere Chorfest in direkter Verbindung von Tradition und Verbundenheit der Chöre mit Oebisfelde gesehen. Und als äußerer Ausdruck sollte schon insbesondere das Burgensemble genutzt werden“.

Bilder Seit 60 Jahren erfreut der Frauenchor Wassensdorf mit frohem Klang. Jetzt soll das nächste Konzert mit dem MGV Oebisfelde im Rahmen eines Stadtfestes folgen....



Bevor Allecke einen „Plan B“ entwickelt, will er in der Sache mit Bürgermeister Hans-Werner Kraul sprechen, zudem die Reithalle in Augenschein nehmen. Der Festablauf selbst ist bereits grob spruchreif, wie es von Allecke heißt: Am Freitag findet der Festkommerz statt. Sonnabend spielt die Band „Tänzchentee“ zum Tanz auf. Und am Sonntag wird zum musikalischen Frühschoppen öffentlich eingeladen.