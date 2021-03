Die Chöre aus dem Stadtgebiet Oebisfelde stehen auch für die zweite Auflage des Drömlingsfests in den Startlöchern. Das gilt für Gesangsdarbietungen wie für organisatorische Zwecke. Die Aufnahme entstand in Kunrau im Verlauf der Großveranstaltung im Jahr 2019. Foto: Harald Schulz

Der Vereinsstammtisch Oebisfelde diskutierte in einer Videokonferenz über das Drömlingsfest. Dabei gab es erste Erkenntnisse.

Oebisfelde l Der Vereinsstammtisch ist ursprünglich eine Idee von Ortsbürgermeisterin Bogumila Jacksch und wird von der derzeitigen Moderatorin Michaela Wolf zum festen Termin für Vereine und auch interessierte Privatleute entwickelt. Darüber hinaus bietet der Vereinsstammtisch auch einen öffentlichen Veranstaltungskalender im Internet unter www.termine.oebisfelde.info an.



Und in diesem Terminplaner nimmt das zweite Drömlingsfest in Oebisfelde einen besonderen Platz ein. Zur Premiere im Jahr 2019 in Kunrau avancierte diese Veranstaltung zu einem Volksfest erster Güte. Ob diese Klasse ebenso erreicht wird oder das Fest noch einen Tuck besser bei der Bevölkerung ankommt, das entscheidet nicht der veranstaltende Verein zur Förderung der Umweltbildung, sondern der Verlauf der Corona-Pandemie.



Als federführende Organisatoren waren Sabine Wieter und Juliane Ruttkowski von der Verwaltung des Biosphärenreservats Drömling ebenso online beim Vereinsstammtisch mit dabei. Eine Aussage, ob das Drömlingsfest vom 18. bis 20. Juni in Oebisfelde über die Bühne gehen wird, das wird nach Ostern entschieden. Die Eindämmung der Pandemie ist dabei die nicht verrückbare Messlatte für das in schon vielen Bereichen vorbereitete Fest.



Wie vom Oebisfelder Männergesangverein, dem Wassensdorfer Frauenchor, Kammerchor All‘lCantara, Reit- und Fahrverein Bösdorf, 1. FC Oebisfelde, Wassensdorfer Carnevalsclub, Heimatverein Oebisfelde, Verein zur Förderung der Umweltbildung und dem Verein Castrum per Video-Schalte zu erfahren war, besteht einhellig großes Interesse am Mitwirken in vielerlei Hinsicht.



Eine Beteiligungsgrenze existiert derzeit noch nicht. Wie zu erfahren war, werden auch noch jede Menge helfende Hände für organisatorische Aufgaben während des Festes gesucht. Die Veranstaltung selbst wird am Freitag um 17 Uhr von Börde-Landrat Martin Stichnoth eröffnet. Den musikalischen Startschuss werden der Schalmeienzug Wassensdorf und weitere Musikzüge sowie der Kammerchor All‘lCantara geben. Ab 20 Uhr wird ein buntes Bühnenprogramm geboten. Auch das geplante Chorsingen am Sonntag von 11 bis 13 Uhr ist bereits „eingetütet“.



Für eine mögliche Festveranstaltung aus Anlass des 150-jährigen Bestehens des Bahnhofs Oebisfelde wird Christiane Schütrumpf eine Arbeitsgruppe zum Thema bilden. Interessenten können sich bei ihr melden. Als mögliche Mitwirkende haben der Verein zur Förderung des Technischen Kulturgutes, die Altmark-Trail, die Modelleisenbahnfreunde Wolfsburg, die Oebisfelder Bahnsenioren und der Heimatverein ihr Mitwirken angekündigt.



Geprüft werden sollen jetzt mögliche Veranstaltungsorte, wie der Bahnhof oder der Rittersaal, und die finanziellen Erfordernisse.