Quiz-Fieber in Oebisfelde Volles Haus bei der zweiten Open Quiz Night im Nordsound Showroom
Knifflige Fragen, kreative Teamnamen und beste Stimmung: Die zweite Open Quiz Night in Oebisfelde lockte am Sonnabend zahlreiche Ratefans aus Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und sogar Thüringen an.
17.11.2025, 18:15
Oebisfelde. - Bis auf den letzten Platz war der Nordsound Showroom am Sonnabend bei der zweiten Open Quiz Night gefüllt. Es gab sogar einen kleinen „Kindertisch“, wie die Mitglieder des Teams „Blau-weiße Ersatzbank“ gutgelaunt über ihren Platz scherzten.