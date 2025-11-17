Knifflige Fragen, kreative Teamnamen und beste Stimmung: Die zweite Open Quiz Night in Oebisfelde lockte am Sonnabend zahlreiche Ratefans aus Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und sogar Thüringen an.

Volles Haus bei der zweiten Open Quiz Night im Nordsound Showroom

Volles Haus und viel zu feiern - Die zweite Open Quiz Night bringt ein buntes Publikum in den Nordsound Showroom.

Oebisfelde. - Bis auf den letzten Platz war der Nordsound Showroom am Sonnabend bei der zweiten Open Quiz Night gefüllt. Es gab sogar einen kleinen „Kindertisch“, wie die Mitglieder des Teams „Blau-weiße Ersatzbank“ gutgelaunt über ihren Platz scherzten.