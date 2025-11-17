weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Oebisfelde
    4. >

  4. Quiz-Fieber in Oebisfelde: Volles Haus bei der zweiten Open Quiz Night im Nordsound Showroom

Quiz-Fieber in Oebisfelde Volles Haus bei der zweiten Open Quiz Night im Nordsound Showroom

Knifflige Fragen, kreative Teamnamen und beste Stimmung: Die zweite Open Quiz Night in Oebisfelde lockte am Sonnabend zahlreiche Ratefans aus Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und sogar Thüringen an.

Von Cedar D. Wolf 17.11.2025, 18:15
Volles Haus und viel zu feiern - Die zweite Open Quiz Night bringt ein buntes Publikum in den Nordsound Showroom.
Volles Haus und viel zu feiern - Die zweite Open Quiz Night bringt ein buntes Publikum in den Nordsound Showroom. Foto: Cedar D. Wolf

Oebisfelde. - Bis auf den letzten Platz war der Nordsound Showroom am Sonnabend bei der zweiten Open Quiz Night gefüllt. Es gab sogar einen kleinen „Kindertisch“, wie die Mitglieder des Teams „Blau-weiße Ersatzbank“ gutgelaunt über ihren Platz scherzten.