Warnstreik: Gewerkschaft Verdi erhebt schwere Vorwürfe gegen Bürgermeister aus Oebisfelde-Weferlingen

In der Stadt Oebisfelde und dem Ortsteil Bösdorf sind die Kita- und Horteinrichtungen am Freitag wegen des Warnstreiks der Erzieher geschlossen geblieben. Die Stadt sagt, dass eine Notbetreuung aus personellen Gründen nicht möglich war. Verdi widerspricht.

Auch die Kindertagesstätte Villa Kunterbunt in Oebisfelde blieb am Freitag wegen des Warnstreiks geschlossen.

Oebisfelde - Es geht um den Warnstreik der Erzieher am Freitag und der damit verbundenen Schließung der Kita- und Horteinrichtungen in der Stadt Oebisfelde sowie dem Ortsteil Bösdorf. So soll laut Verdi Bürgermeister Hans-Werner Kraul die Stilllegung der Einrichtungen angeordnet und die Beschäftigten ohne Lohnfortzahlung für diesen Tag freigestellt haben. Das sagt die Stadt dazu: