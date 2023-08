Ein Investor aus Hamburg hat 2015 die alte Schule in Walbeck gekauft. Seitdem hat sich nichts mehr getan. Das Gebäude steht leer. Das Areal wuchert immer mehr zu. Hier äußert sich der Eigentümer, warum das Objekt noch immer nicht entwickelt ist.

Warum die alte Schule in Walbeck noch immer leer steht

Das alte Schulgebäude in Walbeck steht seit Jahren leer und bietet keinen schönen Anblick. Was ist aus den Plänen des Investors geworden?

Walbeck - Zwei Nutzungskonzepte gab es für das alte Schulgebäude. Ein ortsansässiger Pflegedienst hatte Interesse an der Anmietung der Räume für eine Erweiterung seiner Firma bekundet, sich am Ende aber dagegen entschieden. Der Investor selbst ließ eine mögliche Bebauung eines Flachbaus für barrierefreies Wohnen im Bereich des Schulhofes prüfen. Aus diesen Plänen ist nichts geworden. Bleibt der Leerstand also ein Dauerzustand?