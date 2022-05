Neuer Wohnraum Warum Eigentümer an Promenade in Oebisfelde Baugebiet erschließen wollen

An der Promenade in Oebisfelde soll neues Bauland entstehen. Die Idee dazu stammt von den Eigentümern, denen die Grundstücke dort gehören. Gut Ding braucht Weile – in diesem Fall über zehn Jahre: Baugebiet ist es noch nicht, aber immerhin gibt es inzwischen einen Plan. Ein Vorentwurf, der jetzt auf einer Bürgerversammlung vorgestellt wurde.