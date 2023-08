Brückenneubau Warum eine Vollsperrung in Walbeck Freude auslöst

Es tut sich was an der Brauhofbrücke in Walbeck. Am Donnerstag wurde ein Pumpwerkschacht eingebaut. Die Ortsdurchfahrt war für mehrere Stunden gesperrt. Warum wegen der Arbeiten weitere Vollsperrungen nötig sind und einige Anwohner das sogar begrüßen.