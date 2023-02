Neujahrsempfang Warum es in Weferlingen viel Lob und eine kleine Kritik gibt

Das neue Jahr ist zwar schon ein paar Tage alt. Doch um mit einem Glas Sekt darauf anzustoßen, ist es nie zu spät. So geschehen am Sonntagmorgen in Weferlingen. Es gab viel Lob, aber auch eine kleine Kritik.