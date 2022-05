Internationaler Museumstag Warum im Heimat- und Apothekenmuseum in Weferlingen Anfassen und Mitmachen erwünscht ist

Museen sind besser als ihr Ruf. Wenn die Geschichte spannend und greifbar präsentiert wird, kommen auch die Besucher, so auch am Sonntag ins Heimat- und Apothekenmuseum in Weferlingen.