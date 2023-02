Oebisfelde - Tausche Sven Bohrmann gegen Martha Jablonski. So oder so ähnlich wird es wohl in den nächsten Wochen öfters zu hören sein. Sammeln, kleben, tauschen – in Oebisfelde ist das Sammelfieber ausgebrochen. Schuld daran ist das jetzt erschienene Stickeralbum des Oebisfelder Sportvereins.