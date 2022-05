Warum Mülltrennung wichtig ist - Grundschüler aus Oebisfelde zu Besuch im Wertstoffhof

Wohin mit dem kaputten Schrank, dem ausgedienten Handy, der Waschmaschine und Co? Und gehört die Eierschale in den Hausmüll, auf den Kompost? Oder ist das Bioabfall? Diesen Fragen gingen Grundschüler aus Oebisfelde auf den Grund.

Was alles im Container für Bauschutt entsorgt werden darf, erfahren die Grundschüler von Abfallberater Jörg Reinemann.

Oebisfelde - Die Drittklässler der Grundschule an der Aller stellen bei ihrem Besuch am Mittwoch in der Kleinannahmestelle Oebisfelde viele Fragen. Und manche Antwort, die sie von den Abfallberatern des Kommunalservice Landkreis Börde, Astrid Schäfer und Jörg Reinemann, bekommen, überrascht selbst Lehrer und Eltern. Hätten Sie es gewusst?