Raumordnung Warum Oebisfelde und Weferlingen nach zehn Jahren immer noch keinen Plan haben

Seit nunmehr zehn Jahren feilt man in Magdeburg an einem Landesentwicklungsplan. Doch was genau ist das? Warum ist er für die Einheitsgemeinde Oebisfelde-Weferlingen so wichtig? Und warum liegt nach über einem Jahrzehnt noch immer kein Ergebnis vor?