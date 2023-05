Kindheit ade Was für Jugendliche das Coolste an der Jugendweihe ist

Am Sonnabend ist es so weit: Mit der Jugendweihe fällt für 47 Jungen und Mädchen in Oebisfelde der Startschuss für den Eintritt ins Erwachsenenalter. Für die Eltern meist ein tränenreicher Akt. Und für die Jugendlichen?