Wassensdorfer Firma im digitalen Wandel der Landwirtschaft

Oebisfelde - Früher war die Arbeit auf dem Feld schwer. Mensch und Tier leisteten sie. Dann lösten Motoren die Pferdestärken ab. Heute rollen große Landmaschinen über die Ackerflächen und erleichtern den Bauern die Arbeit. Ausgestattet mit höchster Technologie. In den vergangenen Jahrzehnten haben Traktoren, Mähdrescher und Co. einen enormen technischen Wandel vollzogen. Ein Traktor Deutz DX 6.10 mit 100 PS, wie Friedrich Borrosch ihn vor genau 30 Jahren in seinem Oebisfelder Unternehmen für Metall und Landtechnik verkaufte, zählt im Jahr 2021 zu den Oldtimern.