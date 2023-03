Das Wissen um den Frauentag und die Bedeutung ändern sich, je älter man wird. Es geht um Hoffnung, Illusion und Realität. Der Wassensdorfer Frauenchor hat das bei seinem „Zusammenhaltsabend“ thematisiert. Ein Appell an die Menschen, der nachdenklich stimmt.

Oebisfelde - Seit 1911 wird weltweit der Frauentag gefeiert. Ein Tag, an dem auf die Gleichberechtigung und die Frauenrechte aufmerksam gemacht wird. Aus diesem Anlass treffen sich einmal im Jahr, immer im März, die Sängerinnen des Wassensdorfer Frauenchors zu einem „Zusammenhaltsabend“. So auch am Mittwoch.