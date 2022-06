Weddendorfer Sportplatz als Ersatzstandort favorisiert

Das Feuerwehrgerätehaus in Oebisfelde entspricht nicht mehr den feuerwehrtechnischen Anforderungen. Ein Anbau oder ein Neubau muss her. Als Ersatzstandort könnte der Weddendorfer Sportplatz dienen. Aber die Finanzierung ist noch völlig unklar.

Oebisfelde - Im Sommer 1996 wurde in Oebisfelde das neue Feuerwehrgerätehaus an der Klötzer Straße offiziell seiner Bestimmung übergeben. 26 Jahre später entspricht das Depot in einigen Belangen jedoch nicht mehr den feuerwehrtechnischen Anforderungen. Konsequenz: Das Gerätehaus könnte erweitert werden, oder, falls dies nicht möglich sei, soll an einem anderen Standort in der Stadt beziehungsweise den Ortsteilen ein komplett neues Depot gebaut werden.