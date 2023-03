Weferlingen - Feuerwehr bedeutet nicht nur löschen, retten, bergen, schützen, wie es allgemein heißt, sondern vor allem sehr viel Übung, damit genau diese Aufgaben erfüllt werden können, und das in der Regel am Wochenende. Davon konnte sich jetzt auch Iris Ganselweit überzeugen, die in Weferlingen ihre Sehwerkstatt betreibt. Am Sonnabendnachmittag war sie zu Gast bei der Wehr. Sie hatte nämlich möglich gemacht, dass die Frauen und Männer der Weferlinger Wehr jetzt noch besser gerüstet sind.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.