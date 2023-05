Weferlingen - Am Himmelfahrtstag brechen die Mitglieder des Rassegeflügelzuchtvereins „Grauer Harm“ von 1948 Weferlingen und Umgebung wieder zu ihrem schon legendären „Gluckenmarsch“ auf. Und dazu müssen sie am Feiertag schon früh aufstehen, wenn die Hähne krähen, los geht es nämlich um 6 Uhr. Etwa 16 Kilometer wandern sie durch Feld und Flur. Da gibt es dann das erste Bier an der Hödinger Feldkante, gefrühstückt wird in Walbeck auf dem Hagen, und am Fünfeckenstein wird gegrillt.

