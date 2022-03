Gastronomie Wegen Corona brechen Gastronomen in Breitenrode und Oebisfelde Weihnachtsumsätze weg

3G-Regel in Hotels, 2G im Restaurant. Seit Tagen hagelt es Stornierungen im Hotel Hildebrandt in Breitenrode und im Hotel Am Markt in Oebisfelde. Firmen sagen ihre Weihnachtsfeiern ab. Urlauber bleiben ganz aus. Krisenmanagement ist angesagt.