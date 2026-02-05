weather schneeregen
Die närrische Zeit ist für viele Kinder der Höhepunkt des Winters: Sie dürfen sich ihr Faschingskostüm aussuchen. Welche Kostüme dieses Jahr zur Herausforderung der Eltern werden, möchten wir von unseren Lesern erfahren.

Von Cedar D. Wolf 05.02.2026, 18:00
Auch Mädchen möchten Jack Sparrow sein - Die Wahl des Faschingskostüms ist für Kinder ein Höhepunkt des Winters.
Auch Mädchen möchten Jack Sparrow sein - Die Wahl des Faschingskostüms ist für Kinder ein Höhepunkt des Winters. Archivbild: Cedar D. Wolf

Oebisfelde-Weferlingen. - Bunte Kostüme, kreative Ideen und leuchtende Kinderaugen – die Faschingszeit steht vor der Tür. Auch in Oebisfelde-Weferlingen bereiten sich viele Familien auf Kinderfasching, Umzüge oder Feiern in Schule und Kita vor. Doch hinter manchem Kostüm steckt oft eine eigene kleine Geschichte.