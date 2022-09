Wenn Ratten an den Ruinen in der Oebisfelder Altstadt nagen

Verwahrloste Häuser sind für die Stadt ein ernstes Problem. Zum einen stellen sie für das Umfeld eine erhöhte Brandgefahr dar. Zum anderen ziehen sie Ratten an. Architektin Christiane Schütrumpf sieht die Politik in der Pflicht und schlägt eine Task Force vor.

Oebisfelde/Weferlingen - Welche Gefahr von leerstehenden Häusern in der Altstadt ausgehen kann, hat der Brand eines Fachwerkhauses im April in der Achterstraße gezeigt. Doch das ist nicht das einizige Problem. Architektin Christiane Schütrumpf warnt: „In den alten Häusern können sich Pilze bilden. Der Müll zieht Ratten, Waschbären und Mäuse an. Wer will das schon in direkter Nachbarschaft haben?“