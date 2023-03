Das Oktoberfest in Breitenrode hat sich fest etabliert: Auch in diesem Jahr lädt der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Breitenrode wieder zu einer bayrischen Sause, bei der ein zünftiges Frühstück nicht fehlen darf, in das Festzelt ein.

Oebisfelde - Tausende Besucher nahmen 2022 an zahlreichen Veranstaltungen in der Stadt Oebisfelde teil. Ob am Dämmchen, auf dem Burggelände oder im Festzelt in Breitenrode – die Schauplätze waren gut verteilt. Gefeiert wurde überall. Auch dieses Jahr sind wieder diverse Feste in der Region geplant. Erstmals auch ein Bürgerfest.