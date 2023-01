Wie in Hörsingen aus Fremden Freunde werden

Vor einigen Wochen waren sie noch Fremde. Und nun sitzen sie als Freunde beim Neujahrsempfang in Hörsingen zusammen und feiern. Wie es dazu kam und wie einfach es sein kann, mit kreativen Ideen das Dorfleben lebendig zu gestalten.

Gute Stimmung herrscht zum Neujahrsempfang in Hörsingen: Viele der Einwohner hier am Tisch haben sich erst durch eine besondere Aktion kennengelernt.

Hörsingen - Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Das sagt sich so leicht. Denn wenn man neu in einem Ort ist und ein Virus das Leben derart einschränkt, dass keiner mehr vor die Haustür geht, fällt das Festefeiern flach. Ebenso das Kennenlernen der neuen Nachbarschaft. Dagegen hilft nur eins: selbst aktiv werden. So wie Sylvia und Sven Johanson aus Hörsingen.