Hundekot auf Fußwegen, Spielplätzen und Grünflächen sorgt in der Stadt Oebisfelde-Weferlingen immer wieder für Ärger. Viele Hundehalter lassen die Häufchen ihrer Vierbeiner einfach liegen – das stinkt den Einwohnern gewaltig, denn der Ekelfaktor ist groß. Doch was dagegen tun?

Sandy Espig und ihre dreijährige Tochter Aria spazieren mit Murphy durch die Parkanlage am Dämmchen in Oebisfelde. Die Hundehalterin hat Tüten für Hinterlassenschaften ihres Vierbeiners dabei.

Oebisfelde - Der Hund, ob groß oder klein, ist für viele Menschen ein treuer Freund. Wie in dem Film von Hape Kerkeling „Der Junge muss an die frische Luft“ müssen auch Vierbeiner zum Gassigehen ins Freie. Und da liegt das leidige Problem. Trotz ständiger Appelle an die Vernunft der Hundehalter und dem Aufstellen von Automaten mit Kot-Tüten, nimmt der Hundedreck in der Einheitsgemeinde zu. Besonders viele „Tretminen“ liegen in der Oebisfelder Altstadt auf Fußwegen, Grünanlagen und auch auf Spielplätzen.