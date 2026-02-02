weather bedeckt
Die offiziell beworbenen Tourismusecken kennt jeder, doch die Geheimtipps eines jeden Ortes kennen nur diejenigen, die dort wohnen. Leser aus Oebisfelde-Weferlingen können ihre Lieblingsorte vorstellen.

Von Cedar D. Wolf 02.02.2026, 18:00
Die Kirche in Lockstedt ist ganz besonders pittoresk in der Wintersonne.
Die Kirche in Lockstedt ist ganz besonders pittoresk in der Wintersonne. Foto: Cedar D. Wolf

Oebisfelde-Weferlingen. - Oebisfelde-Weferlingen hat viele bekannte Plätze – doch oft sind es gerade die kleinen Dörfer und versteckten Ecken, die im Alltag kaum Beachtung finden. Dabei steckt in den Ortschaften der Einheitsgemeinde viel Charme: alte Dorfkirchen, ruhige Feldwege, besondere Aussichtspunkte oder Plätze, die nur die Einwohner selbst kennen.