Die offiziell beworbenen Tourismusecken kennt jeder, doch die Geheimtipps eines jeden Ortes kennen nur diejenigen, die dort wohnen. Leser aus Oebisfelde-Weferlingen können ihre Lieblingsorte vorstellen.

Wo ist es besonders schön in der Einheitsgemeinde Oebisfelde-Weferlingen

Die Kirche in Lockstedt ist ganz besonders pittoresk in der Wintersonne.

Oebisfelde-Weferlingen. - Oebisfelde-Weferlingen hat viele bekannte Plätze – doch oft sind es gerade die kleinen Dörfer und versteckten Ecken, die im Alltag kaum Beachtung finden. Dabei steckt in den Ortschaften der Einheitsgemeinde viel Charme: alte Dorfkirchen, ruhige Feldwege, besondere Aussichtspunkte oder Plätze, die nur die Einwohner selbst kennen.