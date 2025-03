Wassensdorf - Bei strahlendem Sonnenschein feierte der Wassensdorfer Carnevals Club (WCC) wieder einen gelungenen Karnevalsumzug. Und der lockte einmal mehr zahlreiche Schaulustige an, die ihre Begeisterung auch lautstark kundtaten.

Der farbenfrohe Festzug zog durch die Straßen des Ortes und endete traditionsgemäß vor dem örtlichen Dorfgemeinschaftshaus. Dort präsentierten die Tanzgruppen „Hüpfer“ und „Hupfdohlen“ ihre liebevoll einstudierten Tänze der aktuellen Saison und sorgten für begeisterten Applaus.

Neues Vereinslied per KI

Ein besonderes Extra war das neue Vereinslied, das die Mitglieder mit Unterstützung einer Künstlichen Intelligenz (KI) entwickelten und dem närrischen Publikum vortrugen. Anschließend öffneten sich die Türen für den beliebten Kinderfasching, bei dem rund 30 junge Karnevalsfans ausgelassen feierten. Neben einer Minidisco standen Spiele wie der Stuhltanz auf dem Programm, und zwei Miniplaybacksängerinnen sorgten für musikalische Unterhaltung. Am gestrigen Rosenmontag sind dann etwa 30 Mitglieder des Vereins nach Gutenswegen gefahren, um dort am traditionellen Umzug teilzunehmen.

Der Carnevals Verein wurde 1996 gegründet und zählt derzeit etwa 90 Mitglieder, nicht nur aus Wassensdorf, sondern auch aus umliegenden Orten wie Oebisfelde und Weddendorf kommen. Der Verein engagiert sich vor allem leidenschaftlich für die Pflege des Karnevalsbrauchtums und organisiert jährlich vielfältige Veranstaltungen, darunter Karnevalssitzungen, Umzüge, Kinderfasching und Seniorenfeiern. Nach einer zweijährigen pandemiebedingten Pause präsentierte der WCC zum Beispiel unter dem Motto „Ein Alptraum in 1001 Nacht“ ein beeindruckendes Comeback.

Die Wassensdorfer Schalmeienkapelle führt wie immer den Umzug an. Der Startschuss um 15 Uhr bei der Firma Borrosch ist ebenfalls zur Tradition geworden. Foto: Sandrina Hübe

Der traditionelle Karnevalsumzug in Wassensdorf ist ein jährlicher Höhepunkt, der zahlreiche Besucher anzieht. Die Teilnehmer präsentieren aufwendig gestaltete Umzugswagen und fantasievolle Kostüme. Musikalisch begleitet wird der Umzug wie gewohnt vom Wassensdorfer Schalmeienzug, der für die passende Stimmung sorgt.

Doch nicht nur in der Karnevalssaison ist der Verein aktiv. Der WCC legt großen Wert auf die Förderung seiner Tanzgruppen, insbesondere im Kinder- und Jugendbereich. Diese Gruppen trainieren das ganze Jahr über, um ihre tänzerischen Fähigkeiten zu verbessern und sich auf zukünftige Auftritte vorzubereiten. In einer Stadt wie Oebisfelde, in der die Vereine sich ganz besonders intensiv verzahnen, ist natürlich auch der WCC stark aktiv. So gestaltet der Verein auch den Lebendigen Adventskalender der Vereine mit.

Noch ein letzter Umzug

Bevor die wärmere Saison nun aber wieder mit etwas anderen Auftrittsmöglichkeiten lockt, steht noch einmal ein närrischer Termin an. Denn die Karnevalssaison ist für den WCC aktuell noch nicht ganz vorbei: Der letzte große Termin der diesjährigen Saison wird der Umzug in Immekath im Altmarkkreis Salzwedel am kommenden Sonntag, 9. März, sein, auf den sich die Vereinsjugend ganz besonders freut.

Für die Unterstützung, vor allem für die Jugendarbeit, möchte sich der Vereinsvorstand auch in diesem Jahr bei allen Spendern bedanken.