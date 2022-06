Fahrstuhl angebaut Wohnungsbau GmbH Oebisfelde gewährt Einblick in sanierten Wohnkomplex

Die Modernisierung des Wohnkomplexes in der Friedrich-Engels-Straße 1 bis 5 mit insgesamt 50 Wohnungen ist nach knapp zwei Jahren Bauzeit weitgehend abgeschlossen. Die Nachfrage hält sich jedoch in Grenzen, denn die Straße gehört nicht zu den bevorzugten Wohngebieten in der Stadt.