Jugendarbeit Zeltlager: Für die Kinder- und Jugendfeuerwehr Weferlingen eine heiße Sache

Jugendarbeit spielt eine wichtige Rolle. Besonders auf dem Land. Dort sind es meist Kinder- und Jugendfeuerwehren, die sich intensiv der Arbeit mit Kindern widmen. So auch in Weferlingen, wo am Wochenende endlich wieder ein Zeltlager für die Jugend stattfand.