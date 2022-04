Zensus 2022: Stadt Oebisfelde-Weferlingen sucht Interviewer

Für den Bereich Oebisfelde-Weferlingen und Flechtingen können sich ab sofort freiwillige Helfer für die Volkszählung in der Einheitsgemeinde melden. Was der Zensus ist und welche Anforderungen die Interviewer erfüllen sollten, haben wir hier aufgelistet.

Am 16. Mai startet bundesweit der Zensus. Die Volkszählung wird alle zehn Jahre initiiert.

Oebisfelde/Weferlingen - In diesem Jahr findet bundesweit wieder der Zensus statt. Das ist eine Art kleine Volkszählung, in der stichprobenartig in Haushalten Befragungen durchgeführt werden. Für den Bereich Oebisfelde-Weferlingen sowie der Verbandsgemeinde Flechtingen sucht die Stadt Interviewer.