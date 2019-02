Ein ernüchterndes Fazit zogen die Initiatoren von zwei Erste-Hilfe-Kursen für Jugendweihlinge in Oebisfelde.

Oebisfelde l Zwei Tage „Druckbetankung“ von 30 Jugendweihlingen in Sachen Erster Hilfe lagen Freitagnachmittag hinter Rettungssanitäter Bodo Göricke. Sein Fazit ist ernüchternd. Es reicht von hoch motivierten Jugendlichen bis zu Teilnehmern, von denen sich der seit weit über drei Jahrzehnte im Rettungsdienst berufstätige DRK-Bedienstete im Notfall lieber nicht retten lassen möchte.

„Erste Hilfe ist nicht selten uncool“, weiß der Rettungssanitäter nur allzu genau. Und genau diese Tatsache versuchte Göricke auch immer wieder mit Erfahrungswerten und einer Engelsgeduld den Teenagern zu verdeutlichen. „Selbstverständlich kann von den jungen Menschen nicht verlangt werden, dass sie einen Notfallpatienten perfekt versorgen, bis der Rettungsdienst eintrifft. Aber Notlagen erkennen und nach bestem Wissen helfen durch Handeln, das ist bei kleineren Blessuren bis hin zu akuten Notfällen das Gebot der Stunde“, sieht der Fachmann eine Pflicht zur Soforthilfe bereits im frühen Alter.

Der Kurs führte die Teilnehmer durch das gesamte Spektrum: Wie eine Wunde zu versorgen ist, über das Anlegen von Verbänden, über den korrekten Ablauf der stabilen Seitenlage bis hin zur Herz-Lungen-Wiederbelebung.

Die stabile Seitenlage gehört zu den wichtigsten Maßnahmen bei bewusstlosen Personen, um ihre Eigenatmung zu ermöglichen.



Als Hilfe konnten die Jugendlichen den DRK-Leitfaden „Erste Hilfe leicht gemacht“ nutzen, worin Erkennungsmerkmale bis hin zu Maßnahmen detailliert erläutert werden.

Erstaunlich in Zeiten der unbegrenzten Informationsmöglichkeiten dank Handys: Bei den Kursteilnehmern am Freitag hatte nur eine Jugendliche die bundeseinheitliche Notrufnummer per Direktanwahl im Handy gespeichert.

Erstaunlich zudem, dass die Mehrzahl der Jugendweihlinge im Kurs zum ersten Mal mit Erste-Hilfe-Maßnahmen in Berührung gekommen waren. So auch die 14-jährige Laura, die nach eigenen Angaben zwar keine Angst vor einer blutenden Wunde hat, aber eine Kopfverletzung lieber nicht stillen möchte. Katharina, ebenfalls 14 Jahre und in Erster Hilfe auch unbedarft, hat ebenfalls keine Probleme mit Blut, fürchtet sich jedoch vor Verletzungen der Halsschlagader.

Was Rettungssanitäter Göricke auffiel, war die Zaghaftigkeit und oft die oberflächliche Ausführung von Hilfsmaßnahmen, insbesondere bei der stabilen Seitenlage – einer der wichtigsten lebensrettenden Sofortmaßnahmen.

Auch Anika Gerchel und Anja Wehr von der IG Jugendweihe Oebisfelde kamen überein, diesen Erste-Hilfe-Kurs weiterhin für Jugendweihlinge anzubieten. Nur einmal davon gehört zu haben und etwas üben, ist für sie zu wenig.