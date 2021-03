Eine Frauenquote für berufliche Führungspositionen in Oebisfelde - bemerkenswerte Lichtblicke in Sachen femininen Nachholbedarfs erkannt.

Oebisfelde l Vorweggeschickt: Es kann sich bei dieser Blitzumfrage in Oebisfelde um keine repräsentative Aussage handeln. Tatsache ist allerdings, dass weibliche Führungskräfte vielfältig in Beruf und gesellschaftlichem Engagement deutlich die Nase vor der Männerwelt haben.



Wird die Geschäftswelt von Oebisfelde betrachtet, so repräsentieren unter anderem Elke Schächtel, Cornelia Stangl, Marianne Jonas, Nancy Abagat, Kathleen Seiler, Simone Lenz, Daniela Damm, Marlis Hoffmann und Lydia Warnecke, um nur einige zu nennen, im Besonderen.



Die Auffassungen über eine Frauenquote sind dabei durchaus unterschiedlich. Elke Schächtel ist Geschäftsführerin der Wohnungsbaugesellschaft. Sie befindet, dass es auf die jeweilige Stelle ankomme, die zu besetzen ist. Für eine pauschale Quote kann sie sich nicht erwärmen.



Bundesweit betrachtet, besteht lediglich ein Frauenanteil von 21 Prozent in Führungsposition, doch das ist ein bloßer Wert, der keine branchentypische Auskunft hergibt. Eine Befürworterin der Frauenquote ist die Oebisfelder Ortsbürgermeisterin und Unternehmerin Bogumila Jacksch. Für sie ist es keine Frage, dass Frauen in Beruf und Gesellschaft mehr Wertschätzung durch Präsenz in Führungspositionen erhalten müssen. Im 15-köpfigen Oebisfelder Ortschaftsrat besitzen sechs Frauen ein Mandat. Von den 29 Mitgliedern des Stadtrates Oebisfelde-Weferlingen besitzen neun Frauen einen Sitz in diesem Gremium.



Klar in Frauenhand befinden sich die drei Oebisfelder Schulen. Kerstin Grimm-Neubauer, Ulrike Eggers und Melanie Lutze heißen die Schulleiterinnen. Lutze beispielsweise sieht beim Fordern nach einer Quote insbesondere, dass Frauen die soziale Familienverantwortung nur allzu häufig aufgedrückt wird. Das wird gesellschaftlich immer noch als normal angesehen, Klischees bestimmen die Normalität des beruflichen Alltags, so die Pädagogin.



Es sei allerdings tatsächlich eine Bürde, Familie und Beruf mit Blick auf eine Karriere unter einen Hut zu bringen. Ob eine Frauen-Quote dabei hilft, stellt sie infrage.



Auch die soziale Seite in der Kernstadt von Oebisfelde wird von Frauen bestimmt: Rita Glaß und Bettina Klinnert vom Behindertenkreis, Angelika Odenbach als Seniorenbeauftragte, Christiane Schütrumpf, Veronika Lehnert und Evelyn Pettke vom Vorstand des Heimatvereins und nicht zuletzt ein Frauenchor unter der Führung und Leitung von Angelika Schliephake und Bärbel Folgner.