16 Bäume: Einheitsallee am Grenzdenkmal in Hötensleben „eingebuddelt“

Hötensleben - Mit einer symbolischen Pflanzaktion sollte die so entstandene Einheitsallee am Radwanderweg am 1. Oktober 2021 ihrer Bestimmung übergeben werden. Während der Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt und amtierender Bundesratspräsident Reiner Haseloff auf dem Parkplatz am Grenzdenkmal auf die Baumpaten wartete, nutzte er die Gelegenheit, sich über das Denkmal zu informieren. Zu den Anwesenden gehörten neben Bürgermeister Horst Scheibel und Gemeindevertretern unter anderem auch Verbandsgemeindebürgermeister Frank Frenkel sowie Harbkes Bürgermeister Werner Müller. Das Grenzdenkmal wird vom Grenzdenkmalverein Hötensleben betreut und ist seit 2004 Teil der Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn in der Trägerschaft des Landes Sachsen-Anhalt. René Müller als Vorsitzender des Grenzdenkmalvereins wusste nicht nur viel über die Arbeit des Vereins, sondern auch über das Leben in Hötensleben während der deutschen Teilung zu berichten. „Die Grenze hier in Hötensleben wurde bereits neun Jahre vor Berlin geschlossen.“ Der Vereinschef wusste auch über das diesjährige Workcamp zu berichten. „Trotz Corona und der Absage einiger Teilnehmer war es eins der besten Camps.“ Die Jugendlichen haben dort nicht nur die Möglichkeit, sich über die deutsche Geschichte zu informieren, sondern tragen mit ihrer Arbeit auch aktiv zum Erhalt des Denkmals bei.