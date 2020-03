Noch ist der Himmel über Oschersleben leer, vergeblich sucht der Beobachter nach den Segelflugzeugen. Die halten noch Winterruhe.

Oschersleben l Heinz-Joachim Ladwig ist alter wie neuer Vorsitzender des Oschersleber Fliegerclubs, sein Stellvertreter ist Dirk Spieler, Peter Wiederhold ist im Vorstand des Fliegerclubs Oschersleben organisatorischer Leiter, Marco Ladwig technischer Leiter und Romy Körnig Jugendleiterin. „Unsere Mitgliederversammlung war in diesem Jahr zugleich auch Wahlversammlung erklärt der Vereinschef, der in seinem Jahresbericht mit Blick auf das Jahr 2019 von einer erfolgreichen Flugsaison spricht. „Wir haben uns an der 1025-Jahr-Feier beteiligt, waren beim Festumzug dabei und organisierten während des großen Festwochenendes auf unserem Flugplatz einen Flugbetrieb für Interessierte. Das Angebot ist von den Oscherslebern und Gästen sehr gut angenommen worden. Etliche wollten sich die Jubiläumsstadt einmal von oben anschauen“, berichtet der Vereinsvorsitzende. Zugleich macht er darauf aufmerksam, dass das Angebot, mitzufliegen eigentlich immer gilt. „Wenn die Leute an den Wochenenden sehen, dass die Segelflieger am Himmel ihre Runden drehen, können sie gern auf dem Flugplatz in Richtung Hornhausen vorbei schauen. Je nach Wetter und Personal versuchen wir dann einen Mitflug zu organisieren“, meint Heinz-Joachim Ladwig.

Club hat 44 Mitglieder

Der Fliegerclub Oschersleben hat 44 Mitglieder, weitere Vereinsmitstreiter sind immer willkommen.

Ehe die neue Flugsaison starten kann, müssen die drei Flugzeuge, der Verein hat einen Doppelsitzer und zwei Einsitzer, die technische Jahresprüfung im April „überstehen“.

Ein Prüfer des Luftfahrtbundesamt wird „Foka“, „Bocia“ und „Pirat“ genau unter die Lupe nehmen, auf das Innenleben und die Außenhaut der Segelflugzeuge genaustens schauen. Mit einer Taschenlampe leuchtet er in jeden Winkel, jede Ecke der Flugzeuge. Ein Spiegel, ähnlich wie der Mundspiegel beim Zahnarzt, nur größer, hilft ihm dabei, jede Schraube, jedes Kabel oder Buchse im Innern der Flugzeuge zu betrachten. So genau die technische Abnahme der Flugzeuge, die auch schon in die Jahre gekommen sind, ist, die schriftliche Dokumentation über jedes Flugzeug. Diese wird nicht minder akribisch geprüft. Ist all das erledigt, kann die neue Flugsaison starten. Nur die Werkstattflüge fehlen noch und die Überprüfung der zwölf Piloten.

Zum Osterfeuer eingeladen

Wer sich schon vor dem Start der Flugsaison beim Fliegerclub Oschersleben umschauen möchte, der ist am Ostersonnabend zum Osterfeuer willkommen.

Selbstverständlich gibt es auch in diesem Jahr das Fliegerlager, wie gewohnt in der ersten Sommerferienwoche. Das Fliegerlager des Fliegerclubs Oschersleben haben in den vergangenen Jahren viele genutzt, um einmal in die Lüfte zu steigen und so manche Runde hoch über Oschersleben zu drehen. Andere wiederum haben ihr Interesse am Segelfliegen entdeckt.